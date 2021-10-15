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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 14:30

Представители Мурманской области приняли участие во Всероссийской тарифной конференции

Заместитель председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Татьяна Шушкова приняла участие во Всероссийской тарифной конференции, которая проходила с 12 по 14 октября в Ялте.

Представители ФАС России, региональных тарифных органов и регулируемых организаций выступили с докладами и обсудили основные направления тарифного регулирования.

Главной темой обсуждения стала Концепция долгосрочного тарифного регулирования, утверждённая летом 2021 года правительством Российской Федерации, реализация которой, в первую очередь, позволит гарантировать эффективность планирования инвестиционной деятельности.

Одной из ключевых тем стало функционирование электросетевого комплекса. Участники обсудили расширение применения метода эталонов, главной целью которого является сокращение разброса удельных значений расходов на содержание электросетей.

Немаловажной темой стала и тема цифровизации тарифного регулирования, унификации экспертных заключений.

Подробно обсудили план мероприятий правительства Российской Федерации по ускорению модернизации объектов ЖКХ через механизмы государственного регулирования тарифов.

Решения, которые были приняты по результатам работы круглых столов, тематических сессий будут внесены в резолюцию конференции, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

 

 

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