Представители Мурманской области стали «капитанами культуры» на программе от «Таврида.АРТ» и Минкультуры РФ

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошёл второй поток флагманской программы «Капитаны культуры». В течение двух месяцев 124 представителя культурных учреждений из 42 субъектов РФ развивают лидерские навыки и обучаются управленческим стратегиям для последующего применения их в своей профессиональной деятельности.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. От Мурманской области участвовали заведующий Центральной городской библиотекой города Мурманска Михаил Генералов и заведующая отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района имени М.В. Ломоносова Галина Реуцкая.

Программа «Капитаны культуры» проходит в два потока, каждый из которых включает в себя два модуля. Первый модуль «Стратегия и личность», который состоялся с 5 по 10 сентября, погрузил участников не только в работу по способам развития стратегического мышления и лидерства. Большое внимание было уделено и расширению понимания персонального влияния управленца на реализацию государственной культурной политики. Каждый участник образовательной программы — опытный работник сферы культуры, профессиональные достижения которого неоднократно подтверждены. Мурманскую область представили заведующий МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска» Михаил Генералов и заведующая отделом МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» имени М.В. Ломоносова Галина Реуцкая.

В 2024 году под руководством Михаила Генералова коллектив Центральной городской библиотеки Мурманска в четвёртый раз провёл большую интерактивную фольклорную программу «КОРНИ», посвящённую теме русского фольклора. Благодаря положительному отзыву аудитории было принято решение о расширении программы и подаче заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив. На сегодняшний день заявка зарегистрирована, а коллектив библиотеки ожидает результатов.

«В том числе благодаря этому достижению, на мой взгляд, я смог попасть на второй поток программы «Капитаны культуры». Развитие профессиональных качеств, общение с лучшими из лучших из сферы культуры в живописном месте нашей родины, максимальная поддержка региональных инициатив центральным аппаратом министерства — сбывается ли такая мечта? Да, сбывается, я стал одним из «капитанов культуры»! Подобные программы являются отличной возможностью профессионального роста и обмена бесценным опытом между регионами России!», — отмечает Михаил Генералов.

Ещё одной достойной представительницей Мурманской области на образовательной программе «Капитаны культуры» стала заведующая отделом МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» имени М.В. Ломоносова Галина Реуцкая. Профессиональные достижения Галины включают в себя опыт работы в культурных проектах, участие в многочисленных профессиональных конференциях и форумах, в их числе, например, семинар-тренинг «Этноконфликтология в современном мире» на базе центра современного искусства Мурманска «СОПКИ.21А» и районный семинар «Творческие индустрии: перспективы развития в библиотеке».

«Для меня было важно найти такую образовательную программу, которая сочетает в себе передачу теоретических знаний участникам и формирование у них практических навыков в области культуры и креативных индустрий. Именно поэтому я выбрала «Капитанов культуры». Важность реализации подобных программ в нашей стране заключается в развитии и создании условий для профессионального роста. Такие программы способствуют подготовке профессионалов в области культуры и искусства, что укрепляет культурную идентичность России», — делится мнением Галина Реуцкая.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, второй модуль второго потока программы «Капитаны культуры» — «Результаты и Люди» — пройдёт в Академии «Меганом» с 1 по 6 ноября. Он будет посвящён развитию навыков ситуационного руководства, освоению техник эффективного планирования, формирования целей, расстановки сил и обеспечения ресурсами для успешного функционирования организации в сфере культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/