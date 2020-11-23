Представители Мурманской области стали победителями и призерами IV Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности

IV Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности прошла нынешней осенью в заочном формате. Цель ежегодного мероприятия – повышение уровня финансовой грамотности школьников и молодежи.

По её итогам 12 участников из Мурманской области стали победителями, а 25 – призерами.

Всего участниками стали более 71 тысячи учащихся и 4072 педагога из всех регионов Российской Федерации.

Организаторы отмечают высокий уровень интереса учащихся к финансовой грамотности и выражают благодарность за помощь в проведении Олимпиады педагогическому сообществу региона.

Как сообщает региональное Министерство финансов, мероприятие прошло под эгидой Министерства финансов Российской Федерации в рамках реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Сертификаты участников, победителей, а также благодарности педагогам доступны для скачивания в личных кабинетах на сайте Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности.