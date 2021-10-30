Представители музейной сферы Заполярья обсудили разработку концепции стратегий развития учреждений

Разработка маркетинговых стратегий музеев Мурманской области стала ключевой темой заседания совета директоров государственных областных и муниципальных музеев, который прошёл на базе Мурманского областного краеведческого музея.

В рамках заседания участники обсудили, как сделать музеи Заполярья главными точками притяжения для туристов и посетителей. Помимо уже известных приемов, таких, как активное продвижение учреждения в социальных сетях, внедрение систем онлайн-покупки билетов, понятный интерфейс сайтов и удобный график работы, каждое учреждение обладает своими уникальными разработками. Опытом поделились специалисты из Ковдора, Мурманска, Полярного, Североморска, Мончегорска, Кандалакши, Кировска и Колы. Театрализованные экскурсии, развитие личного бренда, фирменная сувенирная продукция, сотрудничество с крупными федеральными музеями и галереями, запуск тематических подкастов – всё это уже сейчас можно найти в музеях Заполярья, причём не только в областном центре, но и в других муниципалитетах.

Музеи в современном мире перестали быть просто хранилищами экспонатов. Сегодня именно они должны становиться источниками получения наиболее достоверной и полной информации о регионе и его достижениях, популяризаторами знаний, а также площадкой для поиска и развития молодых талантов. Очень важную роль музеи могут играть и в позиционировании региона на международной и федеральной арене как туристические точки притяжения.

«Для решения новых задач учреждениям требуются современные инструменты. В индивидуальных стратегиях развития музеев особое внимание должно уделяться ориентированности на потребности посетителей и стимулированию интереса людей к деятельности музеев и музейным мероприятиям. Крайне важно иметь площадку для коллективного обсуждения и обмена опытом, именно поэтому на базе Краеведческого музея Министерство ежегодно проводит подобные заседания», – подчеркнул и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, успешные практики, которые обсуждались на заседании совета, лягут в основу концепций маркетинговых стратегий развития музеев Мурманской области, и эта работа будет продолжена. В рамках совета представители музеев также обсудили итоги работы нынешнего года и планы на будущее, участие в профессиональных конкурсах и другие вопросы работы учреждений.