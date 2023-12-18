Объём перевозок по Северному морскому пути в 2024 году может достичь примерно 50 миллионов тонн, заявил РИА «Новости» заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

15 декабря он провёл в Пекине встречу сопредседателей межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«В этом году мы планируем выйти на объём перевозок (по Северному морскому пути — Ред.) в 36 миллионов тонн или, наверное, даже чуть больше. В будущем году пока прогнозируем объём перевозок около 50 миллионов тонн», — заявил Трутнев.

Трутнев отметил, что, если можно сравнить СМП с Суэцким каналом, который «является такой всеобщей мировой артерией, но одно судно встало поперёк и канал встал, на Северном морском пути такое точно не грозит».

Он добавил, что СМП интересует Китай с точки зрения работы по инфраструктуре.

«Северный морской путь также весьма интересует наших китайских коллег. Интересует с точки зрения работы по инфраструктуре. Интересует, потому что там очень много надо сделать. Там надо построить новые ледоколы, суда сопровождения, создать спутниковую группировку, систему станций министерства чрезвычайных ситуаций», — сказал он и пояснил, что «надо сделать очень много для того, чтобы Северный морской путь действительно стал комфортным и безопасным».

Как пишет 1prime.ru, по словам Трутнева, он сделал китайским коллегам предложение в части страхования. «Одной из проблем, которая сейчас существует в освоении Северного морского пути, является то, что представители недружественных стран решили приостановить страховку судов по Северному морскому пути. Я знаю, насколько мощные резервы средств у китайских партнёров, им эта задача вполне посильна», — сказал он.

Фото: ПАО «ММП».