Представители областного комитета по туризму рассказали о способах привлечения инвесторов в арктический регион

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) рассказала участникам Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве о дальневосточных и арктических преференциальных режимах, которые помогают инвесторам реализовывать турпроекты. Стратегическая сессия, посвященная развитию инвестиционной привлекательности и туристской инфраструктуры в регионах Российской Федерации, стала одним их ключевых мероприятий деловой программы МИТТ-2023.

В рамках сессии был представлен обзор финансовых и нефинансовых инструментов господдержки и презентованы лучшие практики привлечения инвесторов на примере проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике. Особое внимание мерам господдержки малого предпринимательства и крупных бизнес-игроков, которые помогают продвигать дальневосточные и арктические туристские продукты, уделил руководитель направления инвестиционного департамента КРДВ Дмитрий Романцов.

«Сегодня на большей части Дальневосточного федерального округа и российской Арктики действуют специальные налоговые режимы для бизнеса – это территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Курильские острова РФ (КОРФ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ). Наши инвесторы принимают активное участие в развитии туристского потенциала дальневосточных и арктических регионов – каждый десятый из более чем 3 тысяч проектов относится к сфере туризма. Строятся гостиничные и этнографические комплексы и базы отдыха, горнолыжные курорты и глэмпинги, разрабатываются уникальные туристские маршруты, развивается инфраструктура, создаются новые точки притяжения для путешественников. Всего более 400 проектов. Общий объём заявленных инвестиций в этом сегменте составляет около 195 млрд рублей, создаётся почти 16 тысяч рабочих мест. Не отстают от бизнеса и жители нашей страны, которые решили получить землю по программе «Гектар» – по нашим данным каждый шестой «дальневосточный гектар» занят каким-либо турпроектом», – привел статистику Дмитрий Романцов.

Директор департамента по взаимодействию с инвесторами Туризм.РФ Михаил Вагайцев разъяснил, как принципы государственно-частного партнерства помогают создавать туристскую инфраструктуру в регионах.

Директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова поделилась опытом, как умные инвестиции помогают развивать территории.

«Инвесторы вовлечены сейчас не только в социально-экономическую повестку развития регионов, но и экологическую. Современное туристское развитие территорий во многом определяет зеленый путь. Это сохранение природного и культурного наследия, стандарты «зеленых» отелей и «зеленых» некапитальных средств размещения (глемпинги, кемпинги, палаточные лагеря), «зелёных» и локальных закупок, отечественная система экологической маркировки продуктов питания (органических, фермерских). Все это очень важно, когда речь идет о комплексном развитии территории и создании туристско-рекреационных кластеров, которые будут оказывать ощутимый мультипликативный эффект на экономику территорий», – заявила Ольга Филипенкова.

Заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области, член экспертного совета Молодёжного парламента при Государственной Думе по направлению «Туризм» Денис Мальцев рассказал, как арктический регион привлекает инвесторов.

«Сегодня в Мурманской области в сфере туризма реализуются более 70 проектов на сумму свыше 50 млрд рублей. Регион как никогда открыт для инвесторов. Работа в этом направлении не останавливается, а только наращивается. Один из самых ярких примеров – инвестиционный проект «Валла-Тунтури», который компания реализует в статусе резидента Арктической зоны РФ. Инвестор получает господдержку – налоговые льготы и административные преференции, которые помогают создавать уникальный для нашего региона туркластер. В его состав войдут глэмпинги и целые деревни для туристов, новые маршруты и сети инженерной инфраструктуры. Объем вложений в проект превысит 27 млрд рублей, а его запуск позволит трудоустроить более 800 специалистов», – подчеркнул Денис Мальцев.

Какие задачи и цели должны ставить инвесторы и представители региональной власти, разрабатывая мастер-планы и стратегию развития территорий, поделился управляющий партнер ООО «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик.

Как сообщает региональный комитет по туризму, участниками самой крупной туристской выставки России в категории «Туризм и отдых» стали лидеры рынка, представители органов федеральной и региональной власти, отраслевые эксперты.

Фото: https://gov-murman.ru