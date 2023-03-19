Наш удивительный мир: на острове Пасхи нашли нового каменного истукана, а дизайнер Стелла Маккартни привела на подиум лошадей«Крымская весна»: в Мурманске пройдёт фестиваль ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.23 13:00

Представители областного комитета по туризму рассказали о способах привлечения инвесторов в арктический регион

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) рассказала участникам Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве о дальневосточных и арктических преференциальных режимах, которые помогают инвесторам реализовывать турпроекты. Стратегическая сессия, посвященная развитию инвестиционной привлекательности и туристской инфраструктуры в регионах Российской Федерации, стала одним их ключевых мероприятий деловой программы МИТТ-2023.

В рамках сессии был представлен обзор финансовых и нефинансовых инструментов господдержки и презентованы лучшие практики привлечения инвесторов на примере проектов, которые реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике. Особое внимание мерам господдержки малого предпринимательства и крупных бизнес-игроков, которые помогают продвигать дальневосточные и арктические туристские продукты, уделил руководитель направления инвестиционного департамента КРДВ Дмитрий Романцов.

«Сегодня на большей части Дальневосточного федерального округа и российской Арктики действуют специальные налоговые режимы для бизнеса – это территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Курильские острова РФ (КОРФ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ). Наши инвесторы принимают активное участие в развитии туристского потенциала дальневосточных и арктических регионов – каждый десятый из более чем 3 тысяч проектов относится к сфере туризма. Строятся гостиничные и этнографические комплексы и базы отдыха, горнолыжные курорты и глэмпинги, разрабатываются уникальные туристские маршруты, развивается инфраструктура, создаются новые точки притяжения для путешественников. Всего более 400 проектов. Общий объём заявленных инвестиций в этом сегменте составляет около 195 млрд рублей, создаётся почти 16 тысяч рабочих мест. Не отстают от бизнеса и жители нашей страны, которые решили получить землю по программе «Гектар» – по нашим данным каждый шестой «дальневосточный гектар» занят каким-либо турпроектом», – привел статистику Дмитрий Романцов.

Директор департамента по взаимодействию с инвесторами Туризм.РФ Михаил Вагайцев разъяснил, как принципы государственно-частного партнерства помогают создавать туристскую инфраструктуру в регионах.

Директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова поделилась опытом, как умные инвестиции помогают развивать территории.

«Инвесторы вовлечены сейчас не только в социально-экономическую повестку развития регионов, но и экологическую. Современное туристское развитие территорий во многом определяет зеленый путь. Это сохранение природного и культурного наследия, стандарты «зеленых» отелей и «зеленых» некапитальных средств размещения (глемпинги, кемпинги, палаточные лагеря), «зелёных» и локальных закупок, отечественная система экологической маркировки продуктов питания (органических, фермерских). Все это очень важно, когда речь идет о комплексном развитии территории и создании туристско-рекреационных кластеров, которые будут оказывать ощутимый мультипликативный эффект на экономику территорий», – заявила Ольга Филипенкова.

Заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области, член экспертного совета Молодёжного парламента при Государственной Думе по направлению «Туризм» Денис Мальцев рассказал, как арктический регион привлекает инвесторов.

«Сегодня в Мурманской области в сфере туризма реализуются более 70 проектов на сумму свыше 50 млрд рублей. Регион как никогда открыт для инвесторов. Работа в этом направлении не останавливается, а только наращивается. Один из самых ярких примеров – инвестиционный проект «Валла-Тунтури», который компания реализует в статусе резидента Арктической зоны РФ. Инвестор получает господдержку – налоговые льготы и административные преференции, которые помогают создавать уникальный для нашего региона туркластер. В его состав войдут глэмпинги и целые деревни для туристов, новые маршруты и сети инженерной инфраструктуры. Объем вложений в проект превысит 27 млрд рублей, а его запуск позволит трудоустроить более 800 специалистов», – подчеркнул Денис Мальцев.

Какие задачи и цели должны ставить инвесторы и представители региональной власти, разрабатывая мастер-планы и стратегию развития территорий, поделился управляющий партнер ООО «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик.

Как сообщает региональный комитет по туризму, участниками самой крупной туристской выставки России в категории «Туризм и отдых» стали лидеры рынка, представители органов федеральной и региональной власти, отраслевые эксперты.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:00«Защитники». Художественный фильм (12+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика