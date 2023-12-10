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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.23 12:00

Представители педагогического сообщества Мурманской области получили государственные и ведомственные награды

Итоги Года педагога и наставника в Северо-Западном федеральном округе были подведены на концерте «Посвящение учителям», который состоялся в театрально-концертном зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и стал торжественным финалом в череде мероприятий, призванных отметить особую роль учителя в современной России.

Организатор концерта – Фонд «Гуманитарный мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Основной задачей объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года педагога и наставника стало привлечение внимания к профессии педагога, повышение её престижа. Концерт стал подарком для педагогов и наставников, по-настоящему памятным событием для всех участников. Гостями мероприятия стали народные и заслуженные учителя, победители профессиональных конкурсов и проектов федерального и регионального уровней, лучшие учителя образовательных учреждений, директора и заместители директоров школ из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Год педагога и наставника посвящён вам, представителям важнейшей профессии на земле. Именно от учителей зависит будущее России, будущее мира. Вы наравне с родителями воспитываете в детях любовь к Родине, уважение к подвигам предков, чувство гордости за свою страну», – обратился к участникам в видеоприветствии министр просвещения России Сергей Кравцов.

За существенный вклад в подготовку и проведение мероприятий Года педагога и наставника заместитель директора Центра образования «Лапландия», руководитель регионального модельного центра Мурманской области Оксана Бережняк и директор Мурманского педагогического колледжа Ирина Ковшира были отмечены Благодарственными письмами Минпросвещения России.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после торжественной части педагогов и работников сферы образования Северо-Запада ждал музыкальный подарок от народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана и его джазового квинтета.

Отметим, в рамках Года педагога и наставника было проведено более 7000 мероприятий во всех регионах Российской Федерации, участие в которых приняли более 17 миллионов человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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