Представители предприятий Мурманска приняли участие в рабочей встрече по подготовке кадров

В Мурманске на площадке Центра «Мой бизнес» состоялся круглый стол «Рабочая встреча по реализации задач подготовки кадров», участие в котором приняли представители предприятий-участников региональных туристско-рекреационного и производственно-пищевого кластеров, кластера Северного дизайна, Мурманского технологического колледжа сервиса, комитета по туризму Мурманской области.

В ходе мероприятия обсудили наиболее важные вопросы, включая заключение договора о целевом обучении, возможность взаимодействия между образовательным учреждением и субъектами малого и среднего предпринимательства, а также цифровизацию услуг туроператоров.

Организатором выступил Центр кластерного развития Мурманской области, который реализует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству. Узнать, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра кластерного развития можно на официальном сайте. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru