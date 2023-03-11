Представители регионального Минтранса приняли участие в открытии производственной площадки холдинга «Синара – Транспортные Машины»

Представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и АО «Электротранспорт» приняли участие в открытии новой производственной площадки холдинга АО «Синара-Транспортные Машины» – Челябинского завода городского электрического транспорта.

Завод будет специализироваться на выпуске линейки современного колесного транспорта – троллейбусов и электробусов с возможностью автономного хода с общей производственной мощностью до 350 ед. техники в год.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, гости ознакомились с производственными возможностями и модельным рядом техники нового завода. На площадке предприятия созданы все необходимые технологические переделы для организации полного цикла выпуска колесного транспорта (заготовительное, сварочное, сборочное производство, покраска техники).

Фото: https://gov-murman.ru