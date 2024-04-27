Представители региональной общественности и студенты посетили асфальтобетонный завод

В Мурманской области начинают работу асфальтобетонные заводы (АБЗ). Ресурсная обеспеченность дорожных работ и качество используемых материалов — одни из ключевых моментов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера будущих специалистов отрасли – студентов кафедры строительства, энергетики и транспорта института прикладных арктических технологий Мурманского арктического университета познакомили с работой асфальтобетонного завода. К экскурсии присоединились и представители общественников в лице руководителя Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Макаровой Эвелины и председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Попова Артура.

«В Мурманской области 6 асфальтобетонных заводов, которые территориально находятся в разных точках региона. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске будут отремонтированы 27 объектов улично-дорожной сети и ряд дорог по плану «На Севере – жить». И именно этот завод, на который мы сегодня с вами приехали, на 100% будет обеспечивать сырьём все дорожные работы в нашем городе», – пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Гостям рассказали, как делают материалы для дорожной одежды, и открыли секреты профессии оператора асфальтобетонного завода. Данный завод является 6-фракционным и считается одним из самых мощных на территории региона, который способен выпускать до 130 тонн асфальтовой смеси в час. Всего в производственной книге завода более 15 рецептов асфальта. Они хранятся не только на бумаге, но и в специальной компьютерной программе. Завод производит смесь как нового ГОСТ 58406.2 – 2020 года, так и старого 9128 – 2013 года, типы и марки также различные. Самые востребованные в нашем регионе это: А16ВН, А16НН, А16ВТ, А8ВЛ, А11НН, А22 ВТ, А22НТ и ЩМА- 16. Процесс производства автоматизирован и экологически безопасен.

«Почему именно 6-фракционный завод: на сегодняшний день мы имеем новые стандарты качества, предъявляемые к асфальтобетонным смесям, необходимо иметь как минимум 5-фракционное производство, а уже при шести фракциях мы можем увеличить гибкость и адаптивность в строительстве», – отмечает начальник асфальтобетонного завода Александр Клименко.

Одно из важных мест – аккредитованная сертифицированная лаборатория, где происходят испытания материала на прочность, колейность и многие другие показатели, выписываются паспорта качества на отгруженную с завода асфальтобетонную смесь. Специалисты лаборатории осуществляют входной контроль материалов и проверяют уже готовую смесь на соответствие всем современным требованиям и ГОСТам. Также с карьеров привозятся инертные материалы, которые проверяются на прочность и достоверность заявленной фракции.

«В лаборатории происходят испытания асфальтобетонных смесей, которые производятся на заводе, два раза в смену мы отбираем произведенный материал и проверяем его физико-механические свойства», – рассказывает начальник лаборатории Алла Кустовая.

Для студентов такой выезд на производство впервые, многие учатся профессии, мечтая стать строителем с детства. Теперь у ребят появилась возможность вернуться сюда на практику.

«Есть интересные направления. Пообщались, куда можно пристроиться и, в принципе, есть мысли, как можно себя проявить здесь», – поделился студент 2-го курса Александр Малилин.

Раньше такого не практиковалось. Возможно, сегодняшняя экскурсия приоткроет калитку для ребят, чтобы они понимали, с чем им придётся по-настоящему работать», – предположил председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы Артур Попов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, выпуск асфальтобетона для ямочного и локального ремонта уже начался, чуть позже начнут поставлять асфальтобетонную смесь и для ремонта объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://gov-murman.ru