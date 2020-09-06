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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.20 08:40

Представители саамской молодежи примут участие в форуме «Арктика. Сделано в России»

С 6 по 12 сентября в городе Архангельск пройдет ежегодный Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».

Миссия форума – содействие молодым профессионалам в создании и консолидации экспертных и научных сообществ, направленных на решение важнейших задач в развитии Арктической зоны Российской Федерации и, как следствие, увеличение кадрового потенциала страны для обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами арктических проектов.

Форум выявит наиболее талантливых и активных молодых специалистов, привлечет их к развитию профильных молодёжных сообществ, организует стажировки в корпорациях, чья деятельность связана с Арктической зоной Российской Федерации.

По результатам форума участники смогут разработать социально значимые проекты и получить грантовую поддержку до 1,5 миллиона рублей в номинациях: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодёжные медиа.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, Мурманскую область представят члены Молодёжного совета общественной организации Мурманской области «Ассоциации кольских саамов» Полина Харыбина, Любовь Саламащенко и Ангелина Карпович.

В рамках форума пройдут образовательные мероприятия для всех желающих слушателей, информация, полученная на которых может быть использована при подготовке проектов для будущих конкурсов.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с правительством Архангельской области.

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