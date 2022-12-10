Представители Северного флота во второй раз стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас»

Авторский коллектив объединенного стратегического командования Северного флота второй раз стал лауреатом национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России – «Хрустальный компас». Северный флот совместно с Мурманским областным отделением Русского географического общества (РГО) победил в номинации «Путешествие и экспедиция», представив на соискание премии комплексную экспедицию «Помни войну».

Её участники обнаружили в Баренцевом и Карском морях четыре боевых корабля, 12 судов, два самолета, уточнили местоположение 20 других кораблей и судов, среди которых советские и немецкие подводные лодки. Уникальные материалы исследований пополнили банки океанографических данных и отражены на государственных морских навигационных картах, в руководствах и пособиях для плавания.

Национальную премию победителю в номинации «Путешествие и экспедиция» представителям Северного флота и Мурманского областного отделения РГО на церемонии вручения премии вручил народный артист России Владимир Машков.

«Премия «Хрустальный компас» – это стимул для многих инициативных и креативных людей. И это здорово! 10 лет – срок немалый. Прекрасно, что вы смогли пройти всю эту дорогу. Уверен, что было очень непросто. Но результат того стоил. Спасибо!», — сказал представитель Северного флота Алексей Корнис.

Десятая церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас» состоялась в Москве. В 2022 году соискателями национальной премии «Хрустальный компас» стали 579 проектов из 27 стран мира. Статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены в номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ», «Медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Признание общественности», «Издание», «Лучший региональный проект» и «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

Как сообщает пресс-служба СФ, первый раз Северный флот стал лауреатом национальной премии «Хрустальный компас» в 2019 году в номинации «Путешествие и экспедиция», представив на соискание премии два уникальных историко-географических проекта, реализованных в 2018 году военнослужащими Северного флота. Это комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля и географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике. В ходе реализации данных проектов военнослужащими Северного флота было совершено более 30 открытий.

Фото: https://gov-murman.ru