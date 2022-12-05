Представители сорока династий трудятся на грузовом районе №1 в АО «ММТП»

Представители сорока династий в настоящий момент трудятся на грузовом районе №1 в АО «Мурманский морской торговый порт». Об этом рассказали организаторы конкурса «Вместе МЫ – команда», который сейчас проходит на предприятии.

Состав династий – самый разный. Например, у супругов Ольги и Владимира Меркиных, помимо них, в летопись истории предприятия вписаны имена и фамилии ещё шестерых родственников. Почти столько же у Сослана Алдакова – семь человек. Некоторые династии зарождались ещё в начале 70-х годов прошлого века и продолжаются в наши дни. Причём свой вклад вносят представители самых разных поколений, даже совсем юные участники «Трудовых отрядов СУЭК».

«С точки зрения организации рабочего процесса, наличие трудовых династий в коллективе – это положительный фактор. Видно, как у людей проявляется дополнительная ответственность не только за себя, но и за свою фамилию. Ну, а с человеческой точки зрения у всех появляется чувство, что мы – одна большая семья!», - отметил начальник грузового района №1 АО «ММТП» Андрей Ризниченко.

Напомним, суть конкурса «Вместе МЫ – команда» состоит в определении лучших коллективов на предприятии, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. В его рамках отмечают представителей трудовых династий, популяризируют спортивные и культурные мероприятия. Определение победителей происходит ежемесячно в трех номинациях: «Лучший наставник», «Амбассадор порта» и «Лучшая трудовая династия».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250443%2Fwall-149919532_2862