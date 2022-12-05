Длинные новогодние каникулы россияне одобряют чаще, чем год назадНашему земляку необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 11:30

Представители сорока династий трудятся на грузовом районе №1 в АО «ММТП»

Представители сорока династий в настоящий момент трудятся на грузовом районе №1 в АО «Мурманский морской торговый порт». Об этом рассказали организаторы конкурса «Вместе МЫ – команда», который сейчас проходит на предприятии.

Состав династий – самый разный. Например, у супругов Ольги и Владимира Меркиных, помимо них, в летопись истории предприятия вписаны имена и фамилии ещё шестерых родственников. Почти столько же у Сослана Алдакова – семь человек. Некоторые династии зарождались ещё в начале 70-х годов прошлого века и продолжаются в наши дни. Причём свой вклад вносят представители самых разных поколений, даже совсем юные участники «Трудовых отрядов СУЭК».

«С точки зрения организации рабочего процесса, наличие трудовых династий в коллективе – это положительный фактор. Видно, как у людей проявляется дополнительная ответственность не только за себя, но и за свою фамилию. Ну, а с человеческой точки зрения у всех появляется чувство, что мы – одна большая семья!», - отметил начальник грузового района №1 АО «ММТП» Андрей Ризниченко.

Напомним, суть конкурса «Вместе МЫ – команда» состоит в определении лучших коллективов на предприятии, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. В его рамках отмечают представителей трудовых династий, популяризируют спортивные и культурные мероприятия. Определение победителей происходит ежемесячно в трех номинациях: «Лучший наставник», «Амбассадор порта» и «Лучшая трудовая династия».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250443%2Fwall-149919532_2862

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Лучшие враги». Художественный сериал, 14 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область – на 14 месте по уровню зарплатных ожиданий соискателей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика