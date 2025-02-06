Представители Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Первомайского округа Мурманска посетили областную Думу

Гостей тепло приветствовала руководитель аппарата Думы Светлана Виденеева, а депутат Михаил Белошеев рассказал гостям об истории законодательного органа власти региона, особенностях и основных направлениях его работы.

В ходе встречи были затронуты вопросы поддержки участников специальной военной операции и увековечения памяти защитников Советского Заполярья, предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Михаил Белошеев отметил, что главный принцип работы Думы – открытость, и подобные встречи, знакомящие северян с законодательным и представительным органом власти Мурманской области, стали традиционными:

— Я много лет сотрудничаю с представителями этой организации. Это люди, которые принимают активное участие в жизни Мурманска, проводят большую работу в сфере патриотического воспитания молодёжи. Немалый вклад они внесли и в создание народного памятника воинам Полярной дивизии.

Ветераны в свою очередь поблагодарили депутата за взаимодействие с организацией и внимание к старшему поколению жителей региона.

Завершилась встреча общей фотографией и познавательной экскурсией по региональному парламенту.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/91a/gdn8zdexxqv4f3c63070b78v4m4adb0u.JPG