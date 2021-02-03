Представители судебной власти ознакомились с продукцией мебельного участка мурманской колонии

Мурманскую исправительную колонию строгого режима №17 с рабочим визитом посетили председатель Мурманского областного суда Сергей Седых и начальник Управления Судебного департамента в Мурманской области Александр Стрижак.

В сопровождении руководителя УФСИН Дмитрия Тарасова и начальника ИК-17 представители судебных органов посетили мебельный участок центра трудовой адаптации осужденных, где ознакомились с техническим оснащением промышленных цехов, оценили качество представленных образцов продукции мебельного производства.

В ходе делового общения начальник УФСИН рассказал о производственных возможностях учреждений уголовно-исполнительной системы области, представил гостям обновлённый каталог промышленной продукции, отдельно подчеркнув, что на производстве УФСИН региона наработан большой опыт в области деревообработки. Центры трудовой адаптации исправительных учреждений региона готовы обеспечить выполнение заказов по изготовлению разнообразной офисной мебели из ламинированной ДСП и массива дерева по индивидуальным заказам.

Руководитель УФСИН напомнил и о преимуществах взаимодействия с производственным сектором УИС. В соответствии с действующим законодательством, государственные и муниципальные заказчики имеют возможность осуществлять закупки товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что существенно снижает сроки установленных процедур.

Представители судебной власти региона выразили заинтересованность во взаимодействии с УФСИН по размещению заказа на изготовление мебели и другой продукции для помещений зданий судебных органов.