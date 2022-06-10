Представители турбизнеса Мурманской области ожидают успешного летнего сезона

Перспективы летнего сезона-2022 компании туристической отрасли Кольского Заполярья оценивают оптимистично. Высокие ожидания оправданы, в том числе итогами майских каникул, когда турпоток в ряде регионов Северо-Запада приблизился к допандемийному уровню 2019 года, загрузка многих гостиниц и баз отдыха была практически полной, сообщается в июньском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, с учётом переориентации турпотока на внутренние направления желающих посетить Мурманскую область этим летом может стать больше. Совмещение нескольких видов активного отдыха, северный колорит, многочисленные туристические маршруты – разнообразие предложений в течение круглого года подогревает интерес туристов к путешествию по Заполярью.

В апреле-мае в Мурманской области, как и в целом по СЗФО, потребительская активность была сдержанной – ниже уровня прошлого года. Увеличение туристического потока в летний сезон поддержит спрос на услуги гостиничного бизнеса и общественного питания в Мурманской области.

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» публикуется перед каждым заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке и содержит обзор экономической ситуации в регионах с акцентом на темах, актуальных для принятия решений по денежно-кредитной политике. Ознакомиться с докладом можно на сайте регулятора.