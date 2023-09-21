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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 13:15

Представители турбизнеса Республики Беларусь и Мурманской области заинтересованы в круглогодичном турпотоке

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 19 сентября в Мурманскую область прибыла делегация туристической индустрии Республики Беларусь, объединяющая туроператоров, авиакомпанию и туристические объединения. Делегация прибыла на Кольский полуостров прямым авиарейсом Минск – Мурманск. 

Одним из программных мероприятий визита делегации стала встреча на территории парка активного отдыха «Северное Сияние», где собрались представители Туристского информационного центра, АО «Аэропорт Мурманск» и туристического бизнеса Мурманской области и Республики Беларусь. 

«Прямое авиасообщение между городами-героями Минском и Мурманском дает огромный потенциал для сотрудничества и обмена опытом. Глобальная задача – увеличение взаимного, круглогодичного турпотока», – отметила генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова.  

«Мурманская область – перспективное направление для туристов из Беларуси. Северное сияние, фотоохота на китов, горнолыжные комплексы, саамы и арктическая кухня стали настоящими магнитами притяжения. Не сомневаемся, что спрос на арктические путешествия будет расти», – отметил заместитель Председателя Правления Республиканского Союза туристической индустрии Республики Беларусь Дмитрий Скворчевский.  

Как сообщает региональный комитет по туризму, это мероприятие призвано дать понимание о том, что могут увидеть туристы в Мурманской области, а также познакомить и наладить профессиональнее контакты представителям турбизнеса. Делегация Республики Беларусь пробудет в регионе до 22 сентября.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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