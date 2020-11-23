Представители туриндустрии региона приняли участие в круглом столе, посвящённом формированию туристического продукта

Турист отправляется на Крайний Север за эмоциями и вдохновением. Север покоряет своей уникальной природой в сочетании с первозданными традициями саамов и поморов.

О том, как презентовать отдых в регионе, рассказали на круглом столе «Как сформировать турпродукт, который создаст положительные впечатления у туриста», который состоялся в Мурманске 20 ноября. Организаторами мероприятия выступили Центр кластерного развития Мурманской области совместно с региональным комитетом по туризму.

С участниками поделился опытом автор бизнес-тренингов «Маркетинг в туризме», эксперт по грантовой поддержке турбизнеса Федерального агентства по туризму Александр Елисеев.

«Мурманская область – уникальна. Здесь есть локации и история, которые интересны туристам со всего мира», – отметил спикер.