Представители туристического бизнеса Мурманской области обучились первой помощи и предотвращению последствий на водных объектах

На протяжении двух дней проходил семинар-практикум для субъектов туриндустрии по обучению оказания первой помощи на воде и предотвращению последствий на водных объектах. Курс состоял из двух блоков (теория, практика в бассейне).

Обучение проводилось на условиях софинансирования комитета по туризму Мурманской области и бизнеса при поддержке Центра кластерного развития Мурманской области.

«Активности на водных объектах все чаще входят в пакет туристического продукта. Мурманская область имея два моря и более 118 тысяч озёр и рек привлекает всё больше туристов, в том числе и местных жителей к отдыху на воде. Комитет ставит для себя приоритетной целью безопасность такого отдыха, поэтому проводилось обучение гидов и туроператоров оказывать первую помощь для предотвращения несчастных случаев», – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

По итогам курса 26 предпринимателей сферы туризма получили сертификат международного образца по спасению на воде.

Напомним, что в регионе так же функционирует сертифицированный пляж на озере Каненътьявр, где можно насладится отдыхом у воды, а вне купального сезона наблюдать северное сияние.

Фото: https://gov-murman.ru