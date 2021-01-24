Представители волонтёрских отрядов Заполярья обсудили развитие в регионе движения всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Центре дополнительного образования «Лапландия» в рамках открытия зимней сессии областной школы волонтеров состоялось организационное собрание по вопросам развития в регионе движения всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие, организованное в онлайн-формате, собрало 90 представителей волонтёрских отрядов из Мурманска, Апатитов, ЗАТО Александровск, Видяево и Заозерск, а также из Кольского, Ковдорского, Ловозерского и Печенгского районов. В нем также приняли участие ребята из региональной команды конкурса «Большая перемена», активисты Российского движения школьников.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» впервые состоялся в 2020 году и объединил более миллиона школьников из всех регионов страны. В рамках мероприятия ученики 8-10-х классов смогли пройти профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получили доступ к образовательным программам и консультациям ведущих экспертов финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, культуры и спорта. Также конкурс помог поддержать инициативы ребят в период пандемии. Идея конкурса была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на организационном собрании конкурсанты «Большой перемены» поделились с волонтерами опытом участия в масштабном событии. Полуфиналист и региональный координатор конкурса Егор Батаргин рассказал о возможностях для самореализации и развития, которые дает конкурс. Участники встречи обсудили план продвижения конкурса в Мурманской области.