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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.21 13:00

Представители Всероссийского общества глухих высоко оценили поддержку людей с ограничениями по здоровью в Мурманской области

Вчера состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой и вице-президента общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Евгения Безрукова. На встрече присутствовали руководители профильных ведомств и областного общества глухих. Участники мероприятия обсудили региональный опыт работы по защите прав инвалидов с ограничениями по слуху.

«У нас проживает 800 таких северян, в целом по нашему региону граждан с инвалидностью не более 4 процентов, что ниже среднероссийского показателя, а также среднего показателя по Северо-Западу, – отметила Елена Дягилева. – Каждый второй из них состоит в региональном отделении всероссийского общества глухих, а правительство Мурманской области оказывает всем им разноплановую поддержку».

К наиболее значимым мерам поддержки заместитель губернатора отнесла финансирование диспетчерской службы, которая существует в регионе с 2014 года. В 2020 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил увеличить расходы на работу службы в 10 раз, чтобы она могла функционировать круглосуточно.

«В текущем году на эти цели выделено 2 миллиона рублей, – сообщила Елена Дягилева. – Кроме того, 1,5 миллиона рублей направлено на сопровождение субтитрами программ регионального телевидения – речь о более чем 350 передачах. Региональное отделение всероссийского общества глухих регулярно получает финансовую поддержку за счет предоставления грантов от Министерства труда и социального развития Мурманской области, кроме того, в Мурманске работает коррекционная школа-интернат, в которой обучаются 160 детей, среди которых 53 человека – это ребята с инвалидностью по слуху».

Ещё одно важное направление работы – это поддержка людей с ограничениями по здоровью, желающих трудоустроиться.

«Из числа обратившихся в наш центр занятости более 70 процентов таких северян ежегодно находят работу, – сообщила Елена Дягилева. – И, конечно, мы поддерживаем предприятия, которые с ними сотрудничают. У нас их несколько – это швейное производство, на котором заняты 10 инвалидов по слуху, и предприятие, занимающееся изготовлением упаковки, – там работает 37 северян с ограничениями по здоровью».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, представители делегации высоко оценили существующие в Мурманской области меры поддержки людей с инвалидностью. Вице-президент общественной организации «Всероссийское общество глухих» Евгений Безруков выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с региональным правительством.

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