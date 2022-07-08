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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 16:00

Представительница коренного малочисленного народа саамов из Мурманской области – в числе финалистов всероссийской «Школы общественной дипломатии»

Представительница коренного малочисленного народа саамов из Мурманской области вошла в число 15 финалистов всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии». Милана Сапельникова – член Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь».

«Школа общественной дипломатии» – это возможность для представителей коренных малочисленных народов получить дополнительное образование, развить экспертные компетенции и лидерские качества, получить опыт проектной деятельности и стать профессиональными экспертами в сфере отношений государства и бизнеса.

Проект, направленный на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях, стартовал в ноябре 2021 года.

В течении полугода состоялось более 170 академических часов занятий: лекций, мастер-классов, деловых игр, тематических встреч.

В программе принимали участие более 200 представителей КМНС из 31 региона России в возрасте до 45 лет, имеющие активную гражданскую позицию, обладающие лидерскими качествами и заинтересованные в продвижении интересов своего народа.

Программа включала в себя три этапа. Третий этап Школы общественной дипломатии был разделён на две части: недельный выездной образовательно-коммуникативный модуль в Красноярске и финальный очный недельный этап в Москве. Участники смогли изучить региональные практики государственного управления в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов и их социально-экономического развития.

В рамках заключительного этапа финалисты проекта посетили Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России, где познакомились с практиками работы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов. Трое финалистов получили образовательные гранты в размере 800 тысяч рублей каждый и сертификаты на прохождение обучения по программам MBA, магистратуры или аспирантуры в ведущих вузах России по их выбору. Остальным финалистам вручили сертификаты на прохождение курсов дополнительного образования в федеральных и региональных вузах.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, организатором проекта выступает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации совместно с МГИМО, при поддержке ФАДН России и ПАО «ГМК «Норильский никель».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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