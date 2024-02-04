Представительницам женсоветов Северного флота рассказали о программе юбилейной конференции «Звезда Севера»

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис представила насыщенную программу пятой конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих и женщин-военнослужащих. В программе – 12 лекций и мастер-классов от федеральных и региональных спикеров. Темы: уход за собой, путь к гармонии и счастью, взаимопонимание в семье, женское здоровье, воспитание детей.

Во встрече приняли участие более 20 представительниц женсоветов Северного флота из Североморска, Гаджиево, Печенгского округа, посёлка Спутник и других военных гарнизонов.

«Каждый год мы участвуем сами в этом мероприятии и очень его ждём. В первую очередь, мы рассказываем женщинам о конференции и делаем так, чтобы они поучаствовали и почерпнули полезное. Мы рады, что с каждым годом участниц становится всё больше. Я лично жду «Звезду Севера», потому что хочется увидеть радостные лица женщин. Они смогут отвлечься и найти свой путь к самореализации, перезагрузятся», – рассказала Евгения Бедрик, представитель военно-политического управления Северного флота.

За пять лет проведения конференции многие участницы основали свои проекты: социальный проект «ДругаЯ», женский клуб «Полярная звезда», детская конференция «Ты можешь!», заполярный бал и многие другие.

«Я рада, что с каждым годом в нашем большом, дружном, женском сообществе появляется всё больше и больше девушек. Теперь это объединение севера, юга, запада и востока нашей страны. И те новые возможности для знакомства, дружбы и обмена опытом жён военнослужащих с одними ценностями и целями», – отметила Евгения Чибис, идейный вдохновитель «Звезды Севера».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пятая конференция «Звезда Севера» пройдёт 17 февраля в Мурманском областном дворце культуры имени С.М. Кирова.

Регистрация на мероприятие ещё идёт. Приглашения можно получить в женсоветах Северного флота, а также обратившись к организаторам через сообщество «Звезда Севера» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru