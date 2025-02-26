Представительницы Мурманской области везут две бронзовые медали с чемпионата и первенства России по ездовому спорту

Во Владимирской области завершились чемпионат и первенство России по ездовому спорту в снежных дисциплинах. За медали соревнований боролись порядка 150 сильнейших спортсменов из 23 регионов страны.

Данные состязания принесли две бронзы представительницам Мурманской области: Надежде Беляевой в дисциплине «нарта-спринт 2 собаки» среди девушек в возрасте 15-17 лет и Юлии Потаповой в дисциплине «нарта-спринт 4 собаки» среди женщин.

Обе спортсменки выполнили нормы «кандидат в мастера спорта» и вошли в сборную России. Ранее Юлия Потапова стала победительницей второго этапа Кубка России по ездовому спорту, который проводили в феврале в Кировске.

Следующие старты спортсменов ездового спорта пройдут с 7 по 8 марта в Петрозаводске, там участников ждёт 4 этап Кубка России. Затем в Апатитах с 14 по 17 марта состоится межрегиональное физкультурное мероприятие в рамках 90-го Праздника Севера. А сильнейших спортсменов области определят 15 марта в рамках чемпионата и первенства Мурманской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/