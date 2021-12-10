Представителям Дании рассказали об инвестиционном и туристическом потенциале Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова вчера презентовала коллегам из Дании инвестиционный и туристический потенциал региона. Серия презентаций в целях укрепления международного сотрудничества инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Мы уже общались с коллегами из Швеции, сегодня расскажем о регионе представителям Дании. В Мурманской области успешно ведут бизнес различные иностранные компании – возможно, перспективные инвестиционные проекты заинтересуют коллег, тем более что с началом действия преференциальных режимов вести бизнес в регионе стало комфортнее», - отметила вице-губернатор.

Министр-советник Посольства Королевства Дания в Российской Федерации Йенс Томсен высказал интерес ознакомиться с инвестиционными проектами Мурманской области, для реализации которых ищут инвесторов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Ольга Кузнецова предложила организовать бизнес-миссии датским коллегам на территории Мурманской области. Во встрече также приняла участие торговый представитель Российской Федерации в Королевстве Дания Ирина Негребецкая.

В ближайшие дни планируется провести подобные онлайн-встречи с представителями Норвегии и Финляндии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430617/#&gid=1&pid=3