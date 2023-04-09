Представителям малого и среднего бизнеса региона расскажут о системе быстрых платежей

12 апреля в 11.00 для представителей малого и среднего бизнеса, а также всех заинтересованных лиц состоится видеоконференции на тему «Система быстрых платежей».

Будут рассмотрены вопросы: как подключиться к СБП; зачем бизнесу подключаться к СБП; выгода для бизнеса при расчетах через СБП; как с помощью СБП увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга; как быстро реализовать возможность приема платежей через СБП в торговой точке и на сайте в интернете.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, сайт для входа расположен по ссылке. ID мероприятия: 855-199-172. Возможность подключения к мероприятию станет доступна за 30 минут до начала.

Фото: https://vk.com/sbp_pay