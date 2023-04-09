Мурманская область. Арктика (16+)09.04.23 13:00
Представителям малого и среднего бизнеса региона расскажут о системе быстрых платежей
12 апреля в 11.00 для представителей малого и среднего бизнеса, а также всех заинтересованных лиц состоится видеоконференции на тему «Система быстрых платежей».
Будут рассмотрены вопросы: как подключиться к СБП; зачем бизнесу подключаться к СБП; выгода для бизнеса при расчетах через СБП; как с помощью СБП увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга; как быстро реализовать возможность приема платежей через СБП в торговой точке и на сайте в интернете.
Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, сайт для входа расположен по ссылке. ID мероприятия: 855-199-172. Возможность подключения к мероприятию станет доступна за 30 минут до начала.
Фото: https://vk.com/sbp_pay
Комментарии
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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