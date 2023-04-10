Представителям малого и среднего бизнеса региона расскажут о возможностях Единой карты жителя Мурманской области

18 апреля в 11.00 для представителей малого и среднего бизнеса, а также всех заинтересованных лиц состоится видеоконференции на тему «Единая карта жителя Мурманской области».

Подробнее о возможностях для бизнеса расскажет Инна Шахова – генеральный директор Кольского геологического информационно-лабораторного центра, который выступает оператором региональной автоматизированной системы учета и оплаты проезда.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, будут рассмотрены вопросы: зачем бизнесу становиться партнером программы; преимущества использования для бизнеса; как стать партнером программы; реализованные сервисы.

Фото: https://gov-murman.ru