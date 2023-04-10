Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 13:00
Представителям малого и среднего бизнеса региона расскажут о возможностях Единой карты жителя Мурманской области
18 апреля в 11.00 для представителей малого и среднего бизнеса, а также всех заинтересованных лиц состоится видеоконференции на тему «Единая карта жителя Мурманской области».
Подробнее о возможностях для бизнеса расскажет Инна Шахова – генеральный директор Кольского геологического информационно-лабораторного центра, который выступает оператором региональной автоматизированной системы учета и оплаты проезда.
Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, будут рассмотрены вопросы: зачем бизнесу становиться партнером программы; преимущества использования для бизнеса; как стать партнером программы; реализованные сервисы.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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