Представителям Республики Бангладеш рассказали о туристическом потенциале Мурманской области

Накануне состоялась онлайн-встреча представителей туристической индустрии Мурманской области с коллегами из Республики Бангладеш. Она была организована в рамках договоренностей, достигнутых на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и посла Республики Бангладеш в Москве господина Камрула Асхана в апреле текущего года.

Мероприятие проведено совместно региональными Министерством развития Арктики и экономики и комитетом по туризму при поддержке Русского Дома в Дакке и специализированного журнала о туризме «VROMON» (Бангладеш).

Компании «Визит Мурманск», «Моя Арктика», «Хибины для Вас», «Aurora Explore», «Lappi-Tour», а также АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» представили потенциал арктического туризма иностранным партнерам.

В рабочей встрече также приняли участие представители регионального центра поддержки экспорта, представившие информацию о возможностях организации реверсных бизнес-миссий из иностранных государств в Мурманскую область.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, коллеги из 6 туристических компаний Бангладеш, а также ведомств, курирующих вопросы внутреннего и въездного туризма, ознакомили участников встречи с особенностями туризма в страну, основными туристскими аттракциями, нюансами получения въездных виз и вопросами логистики.

Стороны обменялись контактами для дальнейшего предметного взаимодействия и договорились, что информационные встречи и вебинары для региональных представителей туриндустрии будут продолжены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/