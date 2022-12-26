Представителям турбизнеса напомнят о правилах обеспечения безопасности туристов

Сегодя, 26 декабря, состоится заседание круглого стола по вопросу обеспечения безопасности туристов и информированию территориальных органов МЧС России о выходе туристских групп на маршруты. Мероприятие организовано комитетом по туризму Мурманской области и Главным управлением МЧС по Мурманской области.

«Практика показывает, что, отправляясь с туристами на маршрут, организаторы, гиды или инструкторы-проводники не всегда соблюдают необходимые требования. Зачастую это связано с отсутствием знаний по действующему законодательству в части обеспечения безопасности туристов и регистрации туристских групп при выходе на маршруты», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

На заседание круглого стола приглашены представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, туристических объединений и ассоциаций, а также все заинтересованные лица.

Начало в 16.00. Подключение по ссылке. При подключении обязательно указывать фамилию и инициалы участника и/или наименование организации.

Результатом работы круглого стола должно стать повышение уровня компетенции представителей сферы туризма в вопросах безопасности, а также решения, которые комитет по туризму Мурманской области в 2023 году планирует представить в качестве инициатив по совершенствованию действующего законодательства в части обеспечения безопасности туристов.

Фото: https://murmansk.travel/news/12419?utm_source=vk&utm_campaign=agv