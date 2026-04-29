Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»
29.04.26 12:00

Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»

На оперативном совещании 27 апреля заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова представила еженедельный доклад о работе группы «Губернаторский контроль». Основное внимание - исполнению поручений, данных на оперативных совещаниях, а также результатам отработки обращений граждан, поступивших через платформу обратной связи портала «Госуслуги».

«Есть положительные результаты: благодаря системной работе удаётся решать проблемы, которые годами оставались без внимания, например, с освещением на востребованных трассах. Но и новые сигналы от жителей не остаются без реакции», – отметила Надежда Аксенова.

В Мурмашах выполнены работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома на улице Цесарского. В Коле капитально отремонтирована кровля дома на проспекте Защитников Заполярья. В Заозерске завершён ремонт двух квартир в доме на улице Мира. Работы выполнялись в рамках программы реновации ЗАТО. Также в рамках программы реновации выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома на улице Новой в Спутнике. Завершены работы по устройству освещения на автоподъезде к железнодорожной станции Лопарская. Кроме того, подключена система наружного освещения на участке автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск.

Надежда Аксенова остановилась и на ряде проблемных вопросов, по которым ещё предстоит принять меры. 

В Апатитах на улице Дзержинского происходит подтопление территории водами с примесью земли и грязи, вытекающими из арки дома №4/5 по улице Гайдара.

В Мурманске поступили жалобы жителей на состояние детской площадки в районе дома №8 по проезду Михаила Бабикова. На 1485-м километре автодороги Р-21 «Кола» зафиксирован нерегулярный вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерной площадки, расположенной рядом с въездом в природный парк регионального значения «Полуострова Рыбачий и Средний».

По всем выявленным проблемным вопросам губернатор Андрей Чибис дал поручения профильным ведомствам и муниципальным властям в кратчайшие сроки принять меры и доложить о результатах. Кроме этого, специалисты «Губернаторского контроля» совершили выездную проверку в Печенгском муниципальном округе. Мероприятие проводилось по поручению главы региона в рамках системного мониторинга исполнения поручений и отработки обращений граждан.

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
