Представлен обзор главных инвест-событий Мурманской области за август

Корпорация развития представляет дайджест событий, повлиявших на инвестиционный климат Мурманской области в августе 2021 года.

Дайджест публикуется на инвестиционном портале Мурманской области, и включает обзор событий, повлиявших на социально-экономический климат и инвестиционную привлекательность региона. Первый выпуск дайджеста был представлен месяц назад, по итогам июля.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, наиболее значимыми событиями в августе стало подписание концессии в Ковдоре о модернизации системы теплоснабжения, презентация успешных практик региона в области ГЧП в рамках круглого стола Арктического Экономического совета, одобрение долгосрочных инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации масштабного проекта «Новый Мурманск». Кроме того, в августе регион укрепил свои позиции в федеральном рейтинге Минэкономразвития, поднявшись на 15 строчек в рейтинге ГЧП.

«Центральной темой выпуска стала годовщина принятия пакета законов о системе преференций, ставших мощным стимулом для развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. Первым резидентом АЗРФ от Мурманской области стала компания «Норд Стар», реализующая проект технического перевооружения морского порта «Витино» и Беломорской нефтебазы в Кандалакшском районе. Сейчас резидент готов приступить к стадии проектирования. Всего же за год регион привлек 66 резидентов, которые запустят свои проекты до конца 2025 года. При этом 13 проектов будут сданы в эксплуатацию уже в этом году», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Планируется, что следующий дайджест будет представлен по итогам сентября. Ознакомиться со всеми выпусками можно на инвестиционном портале Мурманской области.