Представлен первый инвестиционный дайджест Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области представила первый выпуск инвестиционного дайджеста. Он включает обзор событий, повлиявших на социально-экономический климат и инвестиционную привлекательность региона в июле 2021 года.

«Такой обзор помогает отследить, как изменяется инвестиционный климат в регионе. Например, за июль у нас девять компаний, которые планируют создать почти полтысячи рабочих мест в Мурманске, Никеле, Кировске и других городах, получили статус резидента Арктической зоны, проект «Кольская ВЭС» получил статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, а вместе с ним и налоговые преференции», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Принимая решение инвестировать в Мурманскую область, компании должны понимать, что здесь создаются благоприятные условия для ведения бизнеса», – отметила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Планируется, что дайджест Корпорации развития будет публиковаться на инвестиционном портале Мурманской области каждый месяц, он будет включать комментарии первых лиц, экспертов, руководителей компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории региона.