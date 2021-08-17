Представлен проект первого дома, который построят в рамках реновации Больничного городка

16 августа на рабочем совещании, посвященном реновации Больничного городка, которое провёл губернатор Андрей Чибис, был рассмотрен проект первого дома, который будет построен в обновляемом микрорайоне. Детальную визуализацию проекта представила заместитель генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Анна Баранова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, новая восьмиэтажка появится к северу от перекрестка ул. Академика Павлова и ул. Чехова. Проектной документацией, разработанной компанией «Гипрогорпроект», предусмотрено размещение в доме 58 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года. Сейчас завершаются проектно-изыскательские работы по объекту, в ближайшее время проектно-сметная документация будет направлена на экспертизу, после прохождения которой начнется строительство.

В рамках совещания глава региона выступил с инициативой вынести на общественное обсуждение варианты нового названия Больничного городка.

«Для нас принципиально важно создать новый облик микрорайона, предложить жилье нового качества. А обновление и реновация, конечно, требуют обновления и эмоциональной составляющей. Сейчас с учётом состояния жилья и инфраструктуры вокруг название «Больничный городок» воспринимается, как нечто тяжёлое. Думаю, что будет правильно назвать микрорайон с учётом истории того места, где он расположен», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона, эксперты-краеведы предлагают назвать микрорайон «Варничный ручей» или просто «Варничный». Онлайн-голосование за варианты нового названия будет запущено на портале «Наш Север».