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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 14:30

Представлен рейтинг инвестиционных уполномоченных региона за март 2021 года: в тройке лидеров представители Мурманска, Кольского района и Полярных Зорь

Сегодня на оперативном совещании представили результаты оценки работы инвестиционных уполномоченных Мурманской области за март 2021 года. Оценка проводилась по 12 показателям, сгруппированным в три блока.

Как сообщила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, в 26 органах исполнительной власти региона, которые участвуют в инвестиционной деятельности, и 20 органах местного самоуправления уже определены лица, ответственные за взаимодействие с Корпорацией развития Мурманской области и потенциальными инвесторами.

Лидерами среди отраслевых органов исполнительной власти в марте стали Министерство развития Арктики и экономики, Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области и Министерство имущественных отношений Мурманской области. Тройку лидеров среди муниципалитетов составили Мурманск, Кольский район и Полярные Зори.

«Несмотря на то, что институт создан совсем недавно, мы уже видим первые результаты его работы. Большинство вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, теперь решаются в рабочем порядке без официальных запросов, реализуется комплексная информационно-консультационная и организационная помощь, выявляются факторы, препятствующие развитию инвестиционной деятельности, вырабатываются предложения по их устранению», – отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, для повышения компетенций во второй половине мая на базе Корпорации развития планируется проведение обучающей программы для инвестиционных уполномоченных. Главная цель – сформировать единую инвестиционную команду региона. На обучении будут затронуты общие вопросы по инвестиционной деятельности региона, мерам поддержки инвестпроектов, а также возможности и нюансы механизма государственно-частного партнёрства.

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