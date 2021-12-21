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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.21 15:00

Представлен рейтинг инвеступолномоченных Мурманской области за ноябрь

20 декабря на оперативном совещании в правительстве региона руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова представила рейтинг активности инвеступолномоченных за ноябрь 2021 года. Оценка проводится среди руководителей (и их заместителей) отраслевых органов власти, городских округов, муниципальных районов и ЗАТО.

Рейтингование проводится по 12 критериям, которые учитывают инициативы по улучшению нормативной-институтской среды, деятельность, направленную на решение вопросов инвесторов и многое другое. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечал, что оценка качества оказания помощи инвесторам в реализации важных для экономики региона проектов должна стать ключевым фактором при поощрении муниципалитетов.

По результатам нового рейтинга, в ноябре наибольшую активность показали инвеступолномоченные министерства развития Арктики и экономики, Мончегорска, Печенгского округа, ЗАТО г.Североморск.

«Создание института инвеступолномоченных стало нововведением 2021 года для помощи бизнесу в создании инвестпроектов, которые вносят вклад в развитие территорий. По прошествии 10 месяцев мы видим, что инвеступолномоченные вошли в рабочий лад, они замотивированы и нацелены на решение возникающих у инвесторов вопросов. Мы получаем обратную связь от предпринимателей, которые отмечают, пользу от создания такого механизма, – прокомментировала результаты рейтинга Светлана Панфилова.

В ноябре в Мурманской области добавились новые резиденты Арктической зоны в Мурманске, Печенгском округе, Кольском районе, Кировске и Мончегорске.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что количество инвестиционных проектов, реализуемых с помощью арктических льгот – важный показатель эффективности работы муниципалитетов.

«Резиденты идут туда, где знает, что с землей, объектами недвижимости, подключением к сетям. Если инвестор понимает, что будет делать муниципалитет: строить козни или помогать? Я убеждён, что в Кандалакшском и Терском районах, Оленегорске, Мончегорске и Апатитах должен быть всплеск резидентов. Но для этого нужно дать им предложения. Вы точно можете делать это активнее», – сказал губернатор.

Следующий рейтинг активности инвеступолномоченных, по результатам деятельности органов власти и муниципалитетов за декабрь 2021 года, будет представлен в январе, сообщает Корпорация развития Мурманской области.

 

 

 

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