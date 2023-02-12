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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.23 14:00

Представлена программа четвертой конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис представила программу четвёртой конференции «Звезда Севера» руководителям женсоветов в Центре управления регионом. Стартует конференция 17 февраля в Мурманске, в Доме Культуры им. С.М. Кирова, и продолжится 18 и 19 февраля в Североморске и Гаджиево соответственно.

Цель проекта «Звезда Севера» – поддержка женщин, проживающих в отдаленных гарнизонах, в том числе жен военнослужащих. В этом году приглашения на конференцию получат также близкие мобилизованных. Для этого им нужно обратиться в Центры поддержки семей участников СВО и женсоветы гарнизонов.

14 экспертов выступят с лекциями и мастер-классами на актуальные темы в области психологии, карьеры, здоровья, красоты и саморазвития.

В числе спикеров – проректор Мастерской управления «Сенеж», координатор программы Совета Евразийского женского форума «Женщина-лидер» Мария Афонина; телеведущая и педагог Школы Первого канала Ангелина Грохольская; кандидат медицинских наук и главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Почётным гостем конференции в этом году станет заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«Благодаря поддержке Евразийского женского форума и Совета Федерации, «Звезда Севера» получила известность за пределами Мурманской области и новый стимул для развития. Для нас большая честь, что в этом году конференцию посетит председатель Евразийского женского форума Галина Николаевна Карелова, которая всегда чутко относится к инициативам, направленным на самореализацию женщин», – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Подробная программа конференции опубликована в группе проекта «Звезда Севера».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2020 года конференцию посетили 16 тысяч участниц. На площадках закрытых военных городов выступили более 50 спикеров – интеллектуальных волонтеров. В результате участницы создали собственные бизнес-проекты.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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