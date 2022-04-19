Сборная Северного флота по хоккею подтвердила титул чемпиона Мурманской области в завершившемся сезонеНа Северном флоте в День Победы пройдут военные парады
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 10:00

Представлена программа Дней предпринимательства Мурманской области

В рамках Дней предпринимательства в регионе состоится более 80 мероприятий. Об этом на оперативном совещании доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. Мероприятия Дней предпринимательства включают выставки и ярмарки, актуальные тематические круглые столы, семинары и презентации, обучающие программы, посвященные механизмам поддержки и развития предпринимательства.

В этом году программа Дней предпринимательства сформирована по 5 трекам: Прикладные вопросы – встречи с МСП; Образование; Конкурсы; Выставки; Итоги.

«Генеральной линией в этом году будет трек «Прикладные вопросы – встречи с МСП», который будет представлен встречами предпринимателей практически из всех муниципальных образований Мурманской области с представителями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, местных администраций, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области. Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в экономике нашей страны на текущий момент, и те вызовы, которые бросает нам геополитическая повестка, принято решение сфокусировать внимание на помощи, поддержке и обратной связи с предпринимательским сообществом региона», – отметила Татьяна Русскова.

В рамках трека состоятся, например, круглый стол в Кандалакше «О мерах поддержки СМСП» с уполномоченным по правам предпринимательства Мурманской области Максимом Беловым, экспертная площадка в Ковдоре «MURMANSK.TRAVEL ECO START». Ещё одним ярким мероприятием этого трека будет онлайн бизнес-миссия Мурманской области и Республики Карелия, организатором которой выступает Корпорация развития Мурманской области.

Образовательный трек был сформирован совместно образовательные учреждения региона, что позволило наполнить его семинарами, круглыми столами и тематическими сессиями для студенческого сообщества по теме предпринимательства. Для будущих предпринимателей будет проведён региональный тренинг-курс «Шаг за шагом», в котором расскажут об основах предпринимательства, бизнес-планировании, налогообложении, как быть гибким предпринимателем.

В рамках трека «Конкурсы» 25 апреля стартует приём заявок на конкурс на получение «Инновационного ваучера» до 250 тысяч рублей, также будет проведено заседание комиссии по подведению итогов конкурса «Губернаторский стартап» В этом году на конкурс поступило 210 заявок на сумму более 190 млн рублей. Также в Кировске состоится конкурсный отбор на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, а в Ковдоре можно будет поучаствовать в конкурсе «Лучший предприниматель 2022 года».

Трек выставки-продажи в этом году будет представлен не только традиционной выставкой «Каменный цветок» в апреле Апатитах. Одним из ярких мероприятий Дней предпринимательства станет серия мастер-классов в городе Кировск, при активном участии местных предпринимателей и самозанятых граждан, в рамках которой запланировано изготовление продукции из полимерной глины. В Мончегорске пройдет виртуальная выставка «Малый бизнес-опора России» и Ярмарка франшиз, а в Мурманске – фотовыставка «Женщины в бизнесе. Мурманская область».

«В рамках трека «Итоги» 26 мая, в День российского предпринимательства, программу Дней предпринимательства в Мурманской области завершит расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области под председательством губернатора региона. Впервые в этом году Совет пройдет не только совместно с предпринимательским сообществом, но и в формате телемоста с муниципальными образованиями Мурманской области», – отметила министр.

Программа Дней предпринимательства размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке, а также на интернет-ресурсах инфраструктуры поддержки.

Фото:  https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:00«Свои-2». Художественный сериал, 57 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2,7%-PRO Валюту (16+)Нефть сегодня дорожает из-за политической нестабильности в Ливии-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Беженцам и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области предоставят бесплатную юридическую помощь
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика