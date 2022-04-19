Представлена программа Дней предпринимательства Мурманской области

В рамках Дней предпринимательства в регионе состоится более 80 мероприятий. Об этом на оперативном совещании доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. Мероприятия Дней предпринимательства включают выставки и ярмарки, актуальные тематические круглые столы, семинары и презентации, обучающие программы, посвященные механизмам поддержки и развития предпринимательства.

В этом году программа Дней предпринимательства сформирована по 5 трекам: Прикладные вопросы – встречи с МСП; Образование; Конкурсы; Выставки; Итоги.

«Генеральной линией в этом году будет трек «Прикладные вопросы – встречи с МСП», который будет представлен встречами предпринимателей практически из всех муниципальных образований Мурманской области с представителями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, местных администраций, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области. Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в экономике нашей страны на текущий момент, и те вызовы, которые бросает нам геополитическая повестка, принято решение сфокусировать внимание на помощи, поддержке и обратной связи с предпринимательским сообществом региона», – отметила Татьяна Русскова.

В рамках трека состоятся, например, круглый стол в Кандалакше «О мерах поддержки СМСП» с уполномоченным по правам предпринимательства Мурманской области Максимом Беловым, экспертная площадка в Ковдоре «MURMANSK.TRAVEL ECO START». Ещё одним ярким мероприятием этого трека будет онлайн бизнес-миссия Мурманской области и Республики Карелия, организатором которой выступает Корпорация развития Мурманской области.

Образовательный трек был сформирован совместно образовательные учреждения региона, что позволило наполнить его семинарами, круглыми столами и тематическими сессиями для студенческого сообщества по теме предпринимательства. Для будущих предпринимателей будет проведён региональный тренинг-курс «Шаг за шагом», в котором расскажут об основах предпринимательства, бизнес-планировании, налогообложении, как быть гибким предпринимателем.

В рамках трека «Конкурсы» 25 апреля стартует приём заявок на конкурс на получение «Инновационного ваучера» до 250 тысяч рублей, также будет проведено заседание комиссии по подведению итогов конкурса «Губернаторский стартап» В этом году на конкурс поступило 210 заявок на сумму более 190 млн рублей. Также в Кировске состоится конкурсный отбор на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, а в Ковдоре можно будет поучаствовать в конкурсе «Лучший предприниматель 2022 года».

Трек выставки-продажи в этом году будет представлен не только традиционной выставкой «Каменный цветок» в апреле Апатитах. Одним из ярких мероприятий Дней предпринимательства станет серия мастер-классов в городе Кировск, при активном участии местных предпринимателей и самозанятых граждан, в рамках которой запланировано изготовление продукции из полимерной глины. В Мончегорске пройдет виртуальная выставка «Малый бизнес-опора России» и Ярмарка франшиз, а в Мурманске – фотовыставка «Женщины в бизнесе. Мурманская область».

«В рамках трека «Итоги» 26 мая, в День российского предпринимательства, программу Дней предпринимательства в Мурманской области завершит расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области под председательством губернатора региона. Впервые в этом году Совет пройдет не только совместно с предпринимательским сообществом, но и в формате телемоста с муниципальными образованиями Мурманской области», – отметила министр.

Программа Дней предпринимательства размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по ссылке, а также на интернет-ресурсах инфраструктуры поддержки.

Фото: https://gov-murman.ru