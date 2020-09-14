Представлена редакция плана модернизации портов до 2030 года

Минтранс представил проект корректировок в федеральный проект «Развитие морских портов» комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) в контексте его продления до 2030 года. Как следует из документа, в период с 2020 по 2030 год планируется нарастить мощности по перевалке на 353,5 млн тонн. В 2026–2029 годах прогнозируется малый прирост, всего 8,5 млн тонн за все четыре года, ещё 54 млн тонн добавится в 2030 году.

Общая потребность в финансировании оценивается в 828,1 млрд рублей, в том числе 193,5 млрд рублей бюджетных средств.

В Минтрансе подтвердили, что предложения о корректировке были направлены в правительство. «В ближайшее время они будут рассмотрены», - заверили в министерстве журналистов газеты «Коммерсантъ».

Что касается терминального комплекса в Лавне, то по нему сроки ввода сохраняются (18 млн тонн в 2022 году), однако исключается промежуточная веха — 9 млн тонн в декабре 2020 года, поскольку достроить железнодорожную ветку планируют не ранее декабря 2021 года, объясняется в документе. А источник, знакомый с ситуацией, сомневается в реалистичности и этой даты.

В плане числятся и терминалы СПГ «НОВАТЭКа» в Мурманске и на Камчатке.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на данный момент за датой 2025 года документ выглядит как практически пустой набросок плана, поэтому, учитывая, что цикл планирования в портовой отрасли составляет минимум четыре-пять лет, необходимо максимально оперативно его наполнять проектами. По ряду грузов, например, по зерновым есть много реалистичных проектов, говорит эксперт. Второе, что следует делать, — это не допускать ситуации, когда проект, финансирующийся за счёт госсредств.