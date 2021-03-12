Представление природоохранного прокурора об устранении ООО «Велесстрой» нарушений законодательства в сфере отходов производства и потребления признано законным Тринадцатым арбитражным апелляционным судом

По итогам прокурорской проверки в деятельности ООО «Велесстрой» Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения законодательства при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию хозяйственно-бытовых стоков от неканализованных объектов, расположенных в районе территории комплекса «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в п. Белокаменка, в связи с чем, в адрес общества внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Оспаривая вменяемые прокуратурой нарушения, общество обратилось в арбитражный суд Мурманской области, решением которого в удовлетворении заявленных требований компании было отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Велесстрой» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить обжалуемое решение суда первой инстанции, полагая, что сточные воды, образуемые в процессе деятельности, не являются отходами и не попадают под действие закона об отходах.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2021 решение Арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Велесстрой» - без удовлетворения. Доводы общества о том, что ООО «Велесстрой» образует не жидкие бытовые отходы, а хозяйственно-бытовой сток, который не является отходами апелляционным судом отклонены, как основанные на неверном толковании норм материального права.

Устранение нарушений по представлению находится на контроле природоохранной прокуратуры.