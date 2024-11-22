«Предстоит сделать очень многое»: председателем СОП «Мурманский облсовпроф» единогласно избран Никита Бобриков

20 ноября состоялась внеочередная 28-я конференция СОП «Мурманский облсовпроф». Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов».

В конференции приняли участие президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава регионального министерства труда и социального развития Сергей Мякишев, руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

В своём приветственном слове президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил: «Социальное партнёрство у нас, я не побоюсь этого термина, лучшее в мире. Во всех других странах есть элементы социального партнёрства, безусловно, это и коллективные договоры, и коллективные переговоры на предприятиях. Но в России есть развитая система трёхсторонних комиссий – федеральная трёхсторонняя комиссия, региональные трёхсторонние комиссии, которые работают как часы. У Мурманской области, как и у других Арктических регионов, есть хорошая перспектива, связанная с развитием Северного морского пути, которое влечёт за собой развитие инфраструктуры, подъём экономики и т.д. Отток населения и, соответственно, профессиональных кадров действительно является общей для всех регионов Крайнего севера проблемой, которую необходимо решать сообща, как на региональном, так и на федеральном уровне».

«Профсоюзы и работодатели – это две стороны одной медали, и они не могут существовать друг без друга. Работодатель создаёт рабочие места, а работники на этих рабочих местах создают продукцию, поэтому у нас не должно быть противоречий в развитии производств, повышении эффективности работ и создании комфортных рабочих мест», - отметил Михаил Шмаков.

По итогам конференции председателем СОП «Мурманский облсовпроф» единогласно избран Бобриков Никита Андреевич. Ранее он занимал должность заместителя председателя Мурманского облсовпрофа.

В своём выступлении Никита Бобриков отметил: «В последние годы Мурманский облсовпроф упорно пытался методом проб и ошибок определить своё место в постоянно меняющейся картине окружающего мира. Многие профсоюзные руководители и активисты на собственном опыте оценили успешность и эффективность наших молодёжных акций, тренингов, образовательных семинаров, конкурсов, интеллектуальных игр, викторин и турниров по киберспорту, возрождается и образовательная деятельность учебного центра облсовпрофа. Переворачивая сегодня страницу в книге истории мурманских профсоюзов, мы начинаем не с чистого листа, а бережно сохраняем лучшее из накопленного и наработанного за долгие годы. Но, в то же время, предстоит сделать очень многое».

Фото (СОП «Мурманский облсовпроф»).