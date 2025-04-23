Предстоящим летом в Заозерске капитально отремонтируют здания котельной и мазутонасосной станции

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, где дислоцированы воинские формирования.

Принято решение включить в план дополнительные мероприятия по ремонту зданий котельной и мазутонасосной станции в ЗАТО город Заозерск.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в прошлом году в ЗАТО г. Североморск в рамках программы выполнен капитальный ремонт тепловой сети в Сафоново, а также трех дымовых труб на котельных ТЦ-269, 46, 33.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования, входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/