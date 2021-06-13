Предстоящий отопительный сезон Умбу будут отапливать новые мультитопливные котельные

В рамках плановых контрольных мероприятий на объектах дорожной и коммунальной инфраструктуры заместитель губернатора Юрий Сердечкин и министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков посетили Кандалакшский и Терский районы. Также в поездке приняли участие руководители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин и комитета по тарифному регулированию Елена Стукова.

Первой точкой выездной проверки стала построенная в 2012 году котельная в Лувеньге. Объект теплоснабжения работает на природном топливе – щепе, и отапливает 13 домов, Дворец культуры, школу и здание колледжа.

«Крайне важно, что поставщик топлива на котельную местный – это позволяет сократить транспортные издержки и обеспечить дополнительные рабочие места», – отметил Юрий Сердечкин.

Далее участники проследовали на Умбскую мазутную котельную 1976 года постройки. По данным эксплуатирующей организации ООО «Тепло Людям Умба», износ оборудования составляет более 90%. Объект теплоснабжения выведен из эксплуатации. Устаревшую котельную заменила одна из четырёх мультитопливных, построенных в 2018 году с целью ухода региона от мазутозависимости.

Топливом – торфом – новые котельные обеспечивает месторождение Катка–2, запасы которого составляют 13,9 млн тонн, а потенциальный объём тепловой энергии равен 4,4 млн Гкал.

Что касается объектов водоснабжения в Умбе, участники осмотрели новую станцию водоподготовки АО «Апатитыводоканал». Современное оборудование позволяет производить водоподготовку и очистку путем механической фильтрации с применением коагулянта и флокулянта. На сегодняшний день достигнуто снижение по показателям «цветность» в 4 раза, «железо» в 6 раз.

Также силами Апатитыводоканала произведено устройство канализационной сети участке улиц Строительная - Комсомольская в Умбе. Это позволило ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водные объекты поселка. Теперь перед сбросом в Большую Пирь-Губу Кандалакшского залива Белого моря сточные воды поступают на очистные сооружения канализации до полной биологической очистки.

Вице-губернатор поблагодарил руководство компании за проделанную работу и вклад в общее дело охраны природы северного края.

«Апатитыводоканал – это не только одно из крупнейших коммунальных предприятий области, но предприятие, взявшее вектор на развитие в том числе природоохранного производства, – дополнил Алексей Лыженков, – Новые объекты обеспечивают очистку сотни тысяч кубометров воды в год».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, не остались без внимания вопросы обеспечения бесперебойного электроснабжения Колвицы и электрификации Кузреки. По вопросу необходимости капитального ремонта моста через реку Колвица, принято решение о проведение в текущем году всех необходимых работ.