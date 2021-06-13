ХОРОШИЕ НОВОСТИ: И это всё мы - от жареных цикад в шоколаде до приюта для собак-инвалидовВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Равновесие в паре, или И в горе, и в радости…
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.06.21 10:00

Предстоящий отопительный сезон Умбу будут отапливать новые мультитопливные котельные

В рамках плановых контрольных мероприятий на объектах дорожной и коммунальной инфраструктуры заместитель губернатора Юрий Сердечкин и министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков посетили Кандалакшский и Терский районы. Также в поездке приняли участие руководители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин и комитета по тарифному регулированию Елена Стукова.

Первой точкой выездной проверки стала построенная в 2012 году котельная в Лувеньге. Объект теплоснабжения работает на природном топливе – щепе, и отапливает 13 домов, Дворец культуры, школу и здание колледжа.

«Крайне важно, что поставщик топлива на котельную местный – это позволяет сократить транспортные издержки и обеспечить дополнительные рабочие места», – отметил Юрий Сердечкин.

Далее участники проследовали на Умбскую мазутную котельную 1976 года постройки. По данным эксплуатирующей организации ООО «Тепло Людям Умба», износ оборудования составляет более 90%. Объект теплоснабжения выведен из эксплуатации. Устаревшую котельную заменила одна из четырёх мультитопливных, построенных в 2018 году с целью ухода региона от мазутозависимости.

Топливом – торфом – новые котельные обеспечивает месторождение Катка–2, запасы которого составляют 13,9 млн тонн, а потенциальный объём тепловой энергии равен 4,4 млн Гкал.

Что касается объектов водоснабжения в Умбе, участники осмотрели новую станцию водоподготовки АО «Апатитыводоканал». Современное оборудование позволяет производить водоподготовку и очистку путем механической фильтрации с применением коагулянта и флокулянта. На сегодняшний день достигнуто снижение по показателям «цветность» в 4 раза, «железо» в 6 раз.

Также силами Апатитыводоканала произведено устройство канализационной сети участке улиц Строительная - Комсомольская в Умбе. Это позволило ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водные объекты поселка. Теперь перед сбросом в Большую Пирь-Губу Кандалакшского залива Белого моря сточные воды поступают на очистные сооружения канализации до полной биологической очистки.

Вице-губернатор поблагодарил руководство компании за проделанную работу и вклад в общее дело охраны природы северного края.

«Апатитыводоканал – это не только одно из крупнейших коммунальных предприятий области, но предприятие, взявшее вектор на развитие в том числе природоохранного производства, – дополнил Алексей Лыженков, – Новые объекты обеспечивают очистку сотни тысяч кубометров воды в год».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, не остались без внимания вопросы обеспечения бесперебойного электроснабжения Колвицы и электрификации Кузреки. По вопросу необходимости капитального ремонта моста через реку Колвица, принято решение о проведение в текущем году всех необходимых работ.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)16% жителей Мурманской области рассматривают возможность переезда на юг ради новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
10.06.21 21:12
При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему!
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:45«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Художественный фильм (12+)22:45«Проект А». Художественный фильм (12+)00:40Киношоу'2016 с Максимом Авериным и Анастасией Заворотнюк, выпуск 3 (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России повысил ключевую ставку до 5,50% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 52 копейки, евро теряет почти 48 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика