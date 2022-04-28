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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.22 16:30

Предупреждён – значит вооружён: в ММТП успешно прошли учения на котельной

Комплексная тренировка по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов на складе горюче-смазочных материалов котельной прошла в АО «Мурманский морской торговый порт». В учениях были задействованы сотрудники АО «ММТП» и профессионального аварийно-спасательного формирования Мурманского филиала аварийно-спасательного отряда Северо-западного центра «ЭКОСПАС».

Подготовку учения осуществляли Дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуации Дирекции по общим вопросам АО «ММТП». Руководил комплексной тренировкой председатель КЧС и ОПБ предприятия технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Согласно легенде учений, условно обнаружив разгерметизацию одной из ёмкостей хранения мазута, работники предприятия оперативно подали сигнал в экстренные службы и, не ожидая прибытия аварийно-спасательного формирования, своими силами приступили к локализации разлива. Своевременно прибывшая группа спасателей аварийно-спасательного подразделения «ЭКОСПАС» окончательно ликвидировала условный разлив, устранив его последствия при помощи спецсредств и нефтесборочных систем. Как пояснили организаторы тренировки, ее главная цель состояла в определении готовности персонала предприятия к действиям в заданной ситуации и отработке всех элементов взаимодействия.

«В рамках комплексной тренировки все учебные цели были достигнуты. Отработана организация взаимодействия между подразделениями. Было подтверждено, что орган управления, силы и средства объектового звена РСЧС акционерного общества готовы к выполнению задач в подобных ситуациях», - сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Напомним, что подобные учения в Мурманском морском торговом порту с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248657%2Fwall-149919532_2496

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