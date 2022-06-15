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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 13:15

Преимущества приобретения квартиры от застройщика

Для того чтобы сэкономить собственные финансы, многие современные люди, находясь в поисках собственного жилья и располагая временем, останавливают свой выбор в пользу покупки квадратных метров в строящемся доме, то есть недвижимость от застройщика.

Для того чтобы не только сохранить, но и увеличить собственные сбережения, многие люди предпочитают инвестировать их в недвижимость. Такая инвестиция считается самой перспективной и выгодной, так как недвижимость – это всегда капитал, независимо от того, в каких целях её используют. Кто-то планирует купить квартиру, чтобы проживать в ней, а кто-то старается сделать из неё источник дополнительного дохода. Независимо от того, какую функцию будет выполнять квартира, важно максимально ответственно подходить к её выбору.

Для того чтобы сэкономить собственные финансы, многие современные люди, находясь в поисках собственного жилья и располагая временем, останавливают свой выбор в пользу покупки квадратных метров в строящемся доме, то есть недвижимость от застройщика.

В чем преимущества покупки квартиры от застройщика

Приобретение квадратных метров в доме, который находится на стадии строительства, всегда считалось выгодным в финансовом плане. Кроме такой выгоды процесс покупки квартиры от застройщика обладает и другими преимуществами:

  • Можно выбрать именно ту планировку и площадь квартиры, которая будет максимально соответствовать ожиданиям. Вторичный рынок, в большинстве случаев, предлагает типовые квартиры, перепланировать которые бывает крайне сложно.
  • Современные дома строятся по инновационным технологиям, что гарантирует надежность постройки и её долговечность.
  • Дома новостройки располагаются в районе с развитой инфраструктурой и благоустройством. Все условия, которыми пользуются жители новостроек, облегчают им жизнь и экономят время.
  • Новостройки располагаются в районах с удобной транспортной развязкой, что позволяет жителям дома попасть в любую точку города.
  • Купить квартиру от застройщика можно уже с ремонтом, что существенно сэкономит время и деньги.

Определившись с выбором покупки квартиры и отдав свое предпочтение покупке жилья в новостройке, важно найти надежного и ответственного застройщика.

У какого застройщика лучше купить квартиру

Находясь в поиске квартиры или квадратных метров на первичном рынке недвижимости, любой покупатель не хотел бы стать жертвой аферистов. Именно поэтому важно изучить деятельность компании-застройщика, почитать отзывы о её работе, изучить предложения выплаты финансов за покупку и т.д.

Девелоперская компания «Унистрой», завоевав за годы своего существования на рынке строительства репутацию надежного и ответственного застройщика, предлагает покупать квартиры в Тольятти в современном ЖК «Южный Бульвар» https://tlt-dom.com/.

ЖК «Южный Бульвар» – это комплекс из 15 многоэтажных домов, выстроенных по инновационным технологиям. Внутри комплекса находится облагороженная, безопасная, охраняемая территория, на которой расположились парковка, зоны для отдыха, спортивные и детские площадки, место для выгула животных, зеленые зоны.

Район, в котором расположился современный комплекс от «Унистрой», обладает хорошо развитой инфраструктурой с наличием необходимых социальных объектов и транспортной развязкой.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте https:наш.дом.рф. Настоящее предложение не является публичной офертой.

 

 

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