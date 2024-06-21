Преимущества сервиса «Земля для стройки» не только в простоте и удобстве, но и доступности
Сервис Росреестра «Земля для стройки» действует на базе Публичной кадастровой карты (ПКК). Основная задача данного сервиса - вовлечь в оборот наибольшее количество неиспользуемой государственной и муниципальной земли для развития жилищного строительства в каждом регионе нашей страны.
Цифровой сервис выступает в роли помощника гражданам, инвесторам и застройщикам. Все эти факторы повышают информированность о свободных земельных участках и территориях, перспективных для жилищного строительства.
«Преимущества сервиса «Земля для стройки» не только в простоте и удобстве, но и доступности. Сейчас на ПКК размещены сведения о 99 земельных участках и территориях общей площадью 155,6 гектара, из них 23 участка предназначены под строительство многоквартирных домов, 76 - под индивидуальное жилищное строительство. Участки расположены на территориях таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша и Кандалакшский район (Зеленоборск), Кола и Кольский район (Молочный, Мурмаши, Ура-Губа) Терский район (Умба, Варзуга), Печенгский район (Заполярный, Никель)», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, чтобы воспользоваться сервисом «Земля для стройки» с целью поиска земельных участков и территорий в Мурманской области необходимо:
1. Зайти на сайт Публичной кадастровой карты https://pkk.rosreestr.ru.
2. В разделе «Участки» выбрать строку «Земля для стройки».
3. В поиске набрать номер региона Мурманской области и два символа (двоеточие и звёздочка) без пробела 51:*.
На ПКК отобразится информация о свободных земельных участках и территориях, предназначенных для жилищного строительства, а также сведения о них (адрес объекта, площадь, категория земель и др.).
После выбора земельного участка с помощью сервиса можно направить онлайн обращение о своей заинтересованности использовать эту территорию в уполномоченный орган Мурманской области, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.
«С помощью сервиса «Земля для стройки» наши предприниматели и жители региона могут наглядно оценить и выбрать подходящие для строительства жилья земли», - отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.