Сервис Росреестра «Земля для стройки» действует на базе Публичной кадастровой карты (ПКК). Основная задача данного сервиса - вовлечь в оборот наибольшее количество неиспользуемой государственной и муниципальной земли для развития жилищного строительства в каждом регионе нашей страны.

Цифровой сервис выступает в роли помощника гражданам, инвесторам и застройщикам. Все эти факторы повышают информированность о свободных земельных участках и территориях, перспективных для жилищного строительства.

«Преимущества сервиса «Земля для стройки» не только в простоте и удобстве, но и доступности. Сейчас на ПКК размещены сведения о 99 земельных участках и территориях общей площадью 155,6 гектара, из них 23 участка предназначены под строительство многоквартирных домов, 76 - под индивидуальное жилищное строительство. Участки расположены на территориях таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша и Кандалакшский район (Зеленоборск), Кола и Кольский район (Молочный, Мурмаши, Ура-Губа) Терский район (Умба, Варзуга), Печенгский район (Заполярный, Никель)», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.