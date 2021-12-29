Преимуществом Мурманской области должны стать сильные вузы

Среди вопросов, заданных журналистами на итоговой пресс-конференции правительства Мурманской области, целый ряд касался системы образования в регионе.

Заместитель губернатора Юрий Фомин отметил, что в ближайшем будущем активное развитие ждёт наши вузы: будут стабильно наращиваться контрольные цифры приёма, увеличиваться количество научно-исследовательских кадров, инициирован проект по созданию межвузовского кампуса.

«Наши вузы должны войти в федеральный проект по созданию межвузовского кампуса. В данный момент МАГУ и МГТУ готовят заявку по вхождению в данный проект. Создание кампуса позволит науке переформатироваться на инвестиции, предпринимательства», – отметил Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель губернатора также подчеркнул, что для стратегического развития нашей области тема высшего образования находится в приоритете.

Вопрос также прокомментировал губернатор Андрей Чибис. По словам главы региона, с 2019 года расходы на образование в области выросли на 50%.

«Прежде всего, это тема высшего образования. Будущее за синхронной совместной работой. Сейчас мы с ректорами работаем и над актуализацией специальностей, а вместе с работодателями – над созданием новых лабораторий. Кроме того, я обратился к президенту, и мы будем биться за то, чтобы получить ресурсы на создание кампуса мирового уровня. Тема образования так же важна, как и жильё, для уменьшения оттока населения. Чтобы у ребят был больший выбор, и качество образования у нас в регионе было таким, чтобы можно было пойти отучиться и получить достойную работу. Мы сознательно на это идём, потому что без современных университетов нам трудно будет удерживать молодёжь и привлекать к нам специалистов», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433535/#&gid=1&pid=1