Прекрасное место для отдыха горожан

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора, а также депутаты Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова и Александр Накай посетили универсальную площадку в районе дома, расположенного по адресу Чумбарова-Лучинского, 32/1.

– Это хороший пример совместной работы правительства региона и муниципальных властей, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важно, что работы на объекте выполнялись с учетом мнения мурманчан. В онлайн-формате сначала было определено место строительства, а затем его наполнение, В результате получились спортивная и детская зоны, места отдыха. Все элементы определили сами жители.

Особым успехом пользуется мини-рампа для скейтборда, а также канатная дорога, которая выполнена с учетом низких температур и способна функционировать зимой. Помимо спортивного и игрового оборудования площадка обеспечена системой видеонаблюдения и современным освещением.

– Меня как депутата и просто жителя радует, что уделяется внимание небольшим и относительно отдаленным микрорайонам, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Здесь появилась очень красивая площадка, а сегодня удалось обсудить с Евгением Викторовичем непосредственно на месте дальнейшие планы по развитию инфраструктуры района.

– Хочу призвать жителей и гостей города бережно относиться к оборудованию, система видеонаблюдения работает, но очень многое зависит от сознательности самих жителей, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай.