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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 19:30

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл сессию о повышении производительности труда в отдельных отраслях экономики и организациях социальной сферы

Сегодня в Москве под руководством председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина состоялась стратегическая сессия о повышении производительности труда в отдельных отраслях экономики и организациях социальной сферы. Участие в ней принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.  

Михаил Мишустин напомнил, что работа по повышению производительности труда велась в рамках одноименного национального проекта, к нему подключились около 7 тысяч предприятий. Теперь работа продолжится в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который запущен с января 2025 года. 

Как отметил глава правительства, к концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Всего – порядка 123 тысячи организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. А также не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики. Такие ориентиры были обозначены президентом.  

«Важно распространять и внедрять уже зарекомендовавшие себя механизмы помощи организациям. Предоставить им надёжные инструменты, которые позволят увеличить продуктивность, оптимизировать все внутренние процессы для более высоких результатов. Всё это, конечно, с учётом потребностей конкретных секторов экономики, – подчеркнул он. – Надо обеспечить комплексный подход, не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта. И формировать условия, чтобы на предприятиях внедрялись эффективные технологии, инновации, передовое оборудование, современные программные продукты. Проводилась роботизация производства. Ну и также необходимо расширять возможности для повышения квалификации специалистов в совершенствованных профессиональных навыках. Для этого необходима совместная работа правительства, регионов, бизнеса, активное привлечение государственных корпораций. Рассчитываем, что в результате производительность труда в России через 6 лет вырастет более чем на 20 процентов».

Как отметил в ходе сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе этот процесс уже запущен. Меры по внедрению бережливого производства и повышения эффективности приняты в ряде компаний региона, а с прошлого года внедряется комплексная программа в областных и муниципальных учреждениях.  

«Нами был проведён детальный анализ деятельности 100% областных и муниципальных учреждений региона. Сформированы 22 комплексных плана оптимизации процессов и эффективности бюджетных расходов в разрезе муниципалитетов и отраслей. В том числе мы внедряем успешные практики повышения производительности труда, которые были реализованы на предприятиях и в других регионах, чтобы повысить производительность труда в социальном блоке, сократить дефицит среди учителей, врачей, работников культуры и спорта за счет перераспределения нагрузки, и направить высвобожденные средства на развитие социальных отраслей», – отметил Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в сфере образования Мурманской области создают эффективные образовательные комплексы с объединенной административной структурой в формате «школа-детский сад». 

«Высвобожденные средства будут направлены на развитие материально-технической базы учреждений, рост оплаты труда работников», – перечислил губернатор.  

Работа по увеличению эффективности проводится также в учреждениях здравоохранения, социальной политики, государственного и муниципального управления, спорта и культуры.

 

Фото (правительство России): https://gov-murman.ru/info/news/

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