Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Андрей Чибис обсудили реализацию проектов, поддержанных Александром Лукашенко

8 сентября состоялась рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с губернатором Андреем Чибисом. Главным вопросом повестки стала практическая реализация проектов, поддержанных президентом Александром Лукашенко.

«Мурманская область – не просто наш давний партнёр, но и хороший друг. Рад приветствовать делегацию региона в этот непростой для наших государств момент, когда мы преодолеваем массированное давление извне, но при этом делаем это достаточно успешно. Доказательства тому – устойчивость, которую демонстрируют экономики Беларуси и Российской Федерации. В это непростое время особенно важно использовать все возможности, которые создали главы наших государств. Мы всегда с особым вниманием относимся к визитам руководителей регионов России, так как это хорошая возможность подвести итоги прошедшей работы, а также поставить чёткие, конкретные и осязаемые задачи на ближайшую перспективу», – сказал Роман Головченко.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что одной из важнейших перспектив взаимодействия между Мурманской область и Республикой Беларусь является логистика.

«Мурманск готов стать отправной точкой экспорта белорусской продукции. Отмечу, что Арктика – постоянно развивается, на её территории реализуются значимые инвестпроекты. Важно, что несмотря на оказываемое давление, Мурманская область остаётся в лидерах по экономическому развитию. Со своей стороны, мы готовы обеспечить белорусское производство не только дополнительными заказами, но и выделить ресурсы, предоставив льготные режимы. Мы высоко оцениваем опыт ваших промышленных предприятий. Так, сегодня был заключён ряд соглашений, которые благоприятно скажутся на программе по модернизации общественного транспорта в регионе. Кроме того, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по вопросам развития агропромышленных комплексов и жилищного строительства», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним важным пунктом повестки рабочей встречи стало решение о совместной проработке организации прямого авиасообщения между Минском и Мурманском.

Фото: https://gov-murman.ru