Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко: Северный морской путь – за ним будущее

В рамках рабочего визита делегации Республики Беларусь в Мурманскую область стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, в числе которых – развитие логистических цепочек, а также строительство нового портового терминала в Мурманске. Премьер-министр республики Роман Головченко отметил ряд уникальных возможностей, которые предоставляет географическое положение нашего региона.

«Мы сознательно идём в Мурманск, и глава Беларуси Александр Лукашенко неоднократно это говорил. Здесь совокупность абсолютно уникальных факторов: незамерзающий Кольский залив, свободные выходы условно в два океана. Все, кто здесь работает и будет работать, лишены рисков, потенциально имеющихся сейчас в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов. Плюс Северный морской путь – безусловно, за ним будущее. Ещё предстоит немало сделать в этом направлении. Я попросил коллег углубленно ознакомить нас с перспективами развития и полноценного функционирования СМП, но даже без этого ясно, что фактически это свободный выход в Атлантику», – отметил Роман Головченко.

Глава правительства Белоруссии также отметил, что в Мурманской области – развитая железнодорожная сеть, а также реализуется масштабная инвестиционная программа, в том числе по строительству новых подъездных путей.

«Очень хорошая пропускная способность для железнодорожного транспорта, нет никаких тормозящих крупных городов, через которые затруднён проход транспорта. С точки зрения совокупности всех этих показателей мы сфокусировались на Мурманской области. Есть ряд предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и остановиться на каком-то из этих вариантов, чтобы далее погрузиться непосредственно в экономику и структурирование возможной сделки. Цифры говорят за себя: за 3 месяца текущего года мы перевезли через Мурманск грузов в 3 раза больше, чем за весь прошлый год. Уверен, эти цифры будут расти в текущем году. Сегодня я должен для себя определиться, доложить главе государства о предложениях правительства для окончательного решения. Далее мы быстро перейдём к стадии непосредственно бизнес-планирования, юридической проработки сделки. Впервые вопрос был поднят в рамках визита губернатора Андрея Чибиса в Беларусь 9 месяцев назад. Сегодня уже варианты достаточно проработаны», – прокомментировал Роман Головченко, и поблагодарил мурманскую команду за активную включенность в процесс и оперативную работу.

Губернатор Андрей Чибис отметил широкие перспективы сотрудничества, которые, кроме логистики, включают масштабный товарооборот, совместную деятельность в сфере строительства, транспорта, культуры и образования.

«Партнёрство, которое уже есть – это прочная основа, динамика стабильно растет в последние годы, это точно взаимовыгодно. У нас настроено взаимодействие по разным направлениям. Ключевое – логистика. Как и было заявлено осенью прошлого года на встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, строительство у нас терминала – один из самых масштабных, глобальных проектов. Серьёзно подготовились и наша команда, и наших партнёров. В рамках визита коллег мы получим некую фиксацию планов. Плюс мы взаимно растём по товарообороту, это связано с экономической безопасностью и обеспечением функционирования предприятий. Наши предприятия аквакультуры почти весь объём корма теперь получают от белорусских партнёров. Белорусская карьерная техника активно используется на нашей территории. Новые виды шахтной техники, над которыми сейчас работают белорусские партнеры, позволят заместить поставки необходимого оборудования, по понятным причинам. Растёт и объём потребительского рынка: рыбная продукция, товары народного потребления, продукты питания. Также дорожное строительство, пассажирский транспорт, образование и обмен практиками, совместная научная работа и обмен студентами – это мощный потенциал», – прокомментировал глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru